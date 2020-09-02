Правительство Греции решило открыть границы для российских туристов, но с существенными ограничениями и условиями

Правительство Греции решило открыть границы страны для российских туристов, но с существенными ограничениями и условиями.

В постановлении греческого кабинета министров сообщается, что Греция начнет принимать россиян со свежим, не более чем трехсуточным тестом на коронавирус и с ваучером на отель, пишет правительственный вестник этой страны. — Справка, полученная в сертифицированной лаборатории, должна быть продублирована на английском языке. В тексте документа особо оговаривается, что въезд в Грецию будет разрешен не более чем пяти сотням россиян в неделю. Авиакомпании, как предупреждают греческие власти, должны перед посадкой на рейс сами проверять пассажиров на наличие у них соответствующего медицинского свидетельства, иначе все расходы по репатриации человека без такового авиаперевозчикам придется взять на себя. Постановление, разрешающее россиянам прибытие в Грецию только воздушным путем, в один из трех указанных аэропортов, устанавливает помимо этого еще и жесткие временные рамки на максимальный период пребывания россиян на территории страны – с 7 го по 21 сентября. Как следует из документа, российские туристы по прибытии в Грецию могут быть подвергнуты и выборочной проверке на КОВИД-19; в случае ухода из отеля до получения результатов теста, им грозит штраф в 5 тысяч евро.

Западные наблюдатели отмечают, что Греция возобновила воздушное сообщение с многими странами еще 1 июля. Решение о включении России в этот список было принято совместно, среди прочих, греческими министрами финансов, развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социального обеспечения, здравоохранения и внутренних дел.