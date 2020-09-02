Комитет по этике РФС оштрафовал владельца московского «Спартака» Леонида Федуна на 200 тысяч рублей

Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал владельца московского «Спартака» Леонида Федуна на 200 тысяч рублей. Таким образом, он наказан за высказывание о снятии клуба с чемпионата российской Премьер-лиги. 9 августа после матча с Сочи он заявил, что снимает команду с турнира из-за судейских ошибок.