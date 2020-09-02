Прощение с народным артистом России Борисом Клюевым состоится в пятницу в Малом театре

Прощение с народным артистом России Борисом Клюевым, по данным ТАСС, состоится в пятницу в Малом театре. Это подтвердили в Гильдии актеров кино. Начало церемонии в 11 часов. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.



Борис Клюев скончался накануне на 77-ом году жизни. Последние два года он боролся с онкологическим заболеванием.