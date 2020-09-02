Владимир Путин не планирует участвовать в траурных мероприятиях, посвященных трагедии в Беслане

Как сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, память о тех днях «хранится в сердце президента, она будет всегда, как у любого россиянина». Напомним, жертвами теракта в Беслане стали более трехсот человек. Траурные мероприятия проходят в Северной Осетии с первого по третье сентября.