Гора Куштау в Башкирии объявлена памятником природы регионального значения

Соответствующее постановление подписал глава республики Радий Хабиров. В сообщении говорится, что это делается ради сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов. Напомню, начало геолого-разведочных работ на Куштау вызвало протесты местных жителей.