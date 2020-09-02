В Минске прошли обыски в офисе IT-компании PandaDoc, основатель которой — предприниматель из Белоруссии Микита Микадо

В Минске прошли обыски в офисе IT-компании PandaDoc, основателем которой является известный предприниматель из Белоруссии Микита Микадо. Он ранее предложил финансовую помощь силовикам, которые не хотят участвовать в подавлении протестов.

В уклонении от уплаты налогов подозревают руководство компании PandaDoc, рассказал Микита Микадо белорусскому порталу Onliner. По его словам, обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований. Они закрыли сотрудников в офисе, не выпускают, не дают пользоваться телефонами, требуют ввести пароли для доступа к компьютерам, запугивают. У некоторых сотрудников обыски прошли также дома, директора и продакт-менеджера забрали на допрос. Их местонахождение неизвестно. В своем обращении в Facebook Микадо подчеркнул, что считает происходящее политическими репрессиями. Он отметил, что силовики ничего не найдут – компания занималась честным бизнесом, работала «вбелую», не нарушали законодательство. После начала масштабных протестов в Белоруссии, поводом для которых стали выборы президента, Микадо предложил финансовую помощь силовикам, которые согласны уволиться и перейти «на сторону добра». Он также начал переводить сотрудников своей компании работать в другие страны.

В пресс-службе белорусского Комитета госконтроля факт обыска в офисе PandaDoc комментировать отказались.