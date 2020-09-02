В Минске должно начаться заседание по делу журналистов, задержанных накануне на студенческих акциях протеста

В белорусском столице в ближайшие часы должно начаться заседание по делу журналистов, задержанных накануне на студенческих акциях протеста. Об этом сообщает агентство ТАСС. Сотрудникам СМИ вменяют участие в несанкционированном массовом мероприятии. Согласно официальным данным МВД республики, всего накануне были задержаны 95 человек. Сколько среди них журналистов – не уточняется. Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров выразил озабоченность с задержаниями в Белоруссии российских журналистов, на что его коллега, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сказал, что Минск обеспечит работу российских журналистов с аккредитацией, что, в целом, республика выступает за беспрепятственную работу СМИ, но против, как выразился Макей, стримов, бичующих власть, — передает агентство ТАСС.