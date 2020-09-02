Журналисту Ивану Сафронову продлили арест на три месяца

Следствие не представило ни защите, ни суду никаких документальных свидетельств причастности Ивана Сафронова к преступлению, в котором его обвиняют. Об этом сказал адвокат журналиста Иван Павлов.

Защита заявила ходатайство о переносе слушаний по делу в Мосгорсуд, но получила отказ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно, докладывались ли главе государства о конкретных доказательствах вины обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, так как дело засекречено.

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия на три месяца продлил арест журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову.