В Париже начался процесс по делу о теракте в редакции сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» в январе 2015 года

Сегодня в Париже начался судебный процесс по делу о теракте в редакции сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» в январе 2015 года.

Улицы перекрыты в радиусе нескольких кварталов. Повсюду вооруженный автоматами спецназ и бронированные автомобили. К организации этого процесса власти готовились несколько месяцев, отрабатывая все возможные сценарии, в том числе и попытку освободить обвиняемых. Из 11 человек, физически присутствующих на скамье подсудимых, 10 уже долгое время находятся в заключении и их будут доставлять в зал Парижского специального уголовного суда ежедневно. Впрочем, если быть точным, для процесса используются сразу пять залов – в виду слишком большого числа участников с двух сторон (только адвокатов здесь 94 человека) и из-за повышенного внимания прессы, для которой также отведено отдельное помещение. Во все задействованные залы ведется трансляция, а сам процесс впервые в истории Франции будет полностью записан на видео. Сегодняшнее заседание началось, как требует процедура, с идентификации личностей подсудимых.

Французская пресса уже называет эти судебные слушания «процессом отсутствующих», поскольку из 14 обвиняемых в пособничестве терроризму на скамье подсудимых нет трех самых главных – тех, кто непосредственно участвовал в подготовке атаки на «Шарли Эбдо» и последовавших за этим сопутствующих терактов в пригороде Парижа Монруж и нападении на еврейский кошерный магазин. Все трое отсутствующих обвиняемых смогли бежать в Сирию за несколько дней до нападения. Двое, братья Белусин, считаются погибшими там в боях на стороне «Исламского государства» (организация, запрещенная в России). А вот Аят Бумедьен, вдова непосредственного исполнителя теракта против «Шарли» Амеди Кулибали, по данным следствия, до сих пор жива, находится на территориях, контролируемых исламистами на границе Сирии и Ирака, где ей оказываются всевозможные почести как вдове мученика. Сам Кулибали, как и еще двое исполнителей теракта братья Куаши, был убит силами правопорядка в ходе подавления атаки тогда же в январе 2015 года.

Нет в материалах следствия и указания на заказчиков теракта. Французская юстиция признает, что так и не смогла их установить.



Предполагается, что процесс продлится до 10 ноября.

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с началом судебного процесса напомнил, что в стране существуют права и свободы, гарантами которых он является.

Журналисты, хотя и имеют право на самовыражение, должны просчитывать его последствия. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал художник-карикатурист Алексей Меринов.

Согласно опросу, проведенному Французским институтом общественного мнения и представленному накануне, 59% жителей Франции положительно относятся к публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом «Шарли Эбдо» в 2006 году. Исследование показало, что уровень поддержки с тех пор возрос на 21%, — сообщает французская газета «Фигаро».