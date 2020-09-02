Песков: Канал RT может сам принимать решение о направлении своих сотрудников работать в других местах

Телеканал RT может сам принимать решение о направлении своих сотрудников работать по профилю в других местах. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге с журналистами.

На просьбу прокомментировать информацию, что представители RT якобы заменили ушедших в знак протеста работников белорусских телеканалов, пресс-секретарь ответил: «Там действительно произошло увольнение сотрудников. Речь идет о государственном телевидении, государство не может жить без своих государственных телеканалов».

При этом он подчеркнул, что канал RT «существует в юридическом формате автономно некоммерческой организации, которая может самостоятельно принимать решение о направлении своих сотрудников по их профилю».

На вопрос корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», кто оплачивает такую работу, Д.Песков заявил, что не знает, и подчеркнул, что источником не может быть российский бюджет". «Наверняка есть какая-то журналистская деятельность журналистов RT, которую они выполняют в рамках редакционных заданий, это, конечно, оплачивает АНО».

На уточнение журналиста «Эха», нет ли угрозы, что таким образом канал RT может стать иностранным агентом в Белоруссии, деятельность которого оплачена другим государством, пресс-секретарь президента РФ ответил: «Я не знаю, кто там кому что оплачивает, я не обладаю такой информацией».