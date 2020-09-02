Песков: Президент Путин не примет участие в мероприятия в память о трагедии в Беслане

Президент России Владимир Путин в этом году не примет участие в мероприятиях в память о трагедии в Беслане, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, у президента не предусмотрено участие в каких-то мемориальных мероприятиях по Беслану», — ответил он на соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

При этом Песков отметил, что «память о Беслане хранится в сердце президента, она будет всегда, как и у любого россиянина».

«Круглые даты более полноформатно отмечаются, но дело вовсе не в датах — дело в памяти, которая не только в эти дни, а которая всегда хранится в сердце каждого россиянина».

В 2004 году в результате захвата террористами бесланской школы в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек.