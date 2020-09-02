В Софии полиция использовала слезоточивый газ для разгона очередной антиправительственной акции

По данным корреспондента ТАСС, несколько человек пострадали. Массовые протесты в Болгарии продолжаются уже больше месяца. В ней принимают участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Они настаивают на отставке правительства и главного прокурора страны.