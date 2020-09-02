Посольство Греции в Москве подтвердило, что Афины разрешили въезд на греческую территорию гражданам России

С 7 сентября в Грецию смогут въехать до пятисот россиян, у которых отрицательный тест на коронавирус и есть ваучер с подтверждением брони в гостинице. Дипломаты подчеркивают, что Москва и Афины продолжают вести переговоры о возобновлении регулярных авиа-рейсов.