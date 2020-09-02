Юлия Тимошенко сообщила, что пережила кризисное состояние в борьбе с коронавирусной инфекцией, и теперь постепенно возвращается к нормальной жизни. Лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» написала в фейсбуке, что две недели болезни изменили ощущение реальности. При этом она пообещала рассказать об этом позже. Информация о заболевании Тимошенко появилось в конце августа, ее состояние оценивалось как тяжелое.