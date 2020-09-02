Глава МИДа Сергей Лавров пообещал, что Россия будет отвечать на попытки оторвать Белоруссию от себя и от союзного государства. По его словам, за дестабилизацией ситуации в Белоруссии стоит Украина. Радикальные действия в ходе демонстраций провоцируются и финансируются именно с украинской территории, — подчеркнул Лавров.