Адвокат журналиста Ивана Сафронова утверждает, что теперь ограничен в комментариях о ходе следствия

ФСБ предупредила Ивана Павлова об ответственности за разглашение. Сегодня Лефортовский суд отклонил ходатайство защиты об освобождении Сафронова под залог 7 миллионов рублей. Срок его содержания в СИЗО продлен до седьмого декабря. Напомним, журналиста и советника главы Роскосмоса обвиняют в госизмене.