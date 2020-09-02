Адвокат журналиста Ивана Сафронова утверждает, что теперь ограничен в комментариях о ходе следствия

ФСБ предупредила Ивана Павлова об ответственности за разглашение. Сегодня Лефортовский суд отклонил ходатайство защиты об освобождении Сафронова под залог 7 миллионов рублей. Срок его содержания в СИЗО продлен до седьмого декабря. Напомним, журналиста и советника главы Роскосмоса обвиняют в госизмене.
2020-09-02T16:03:00+03:00
2020-09-02T16:05:43+03:00
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16:03, 02 сентября 2020
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