Смольный разрешил массовые мероприятия и работу кинотеатров, а также фудкортов в торговых центрах

Запрет снимут со следующей субботы.

Любые публичные и массовые спортивные и культурные мероприятия в Петербурге разрешат с 12 сентября, но участвовать в них позволят только горожанам старше 18 лет. В этот же день смогут начать работу городские театры и кинотеатры. В них будут пускать и несовершеннолетних, но только в сопровождении родителей. Со следующей субботы также снимут запрет на работу фуд-кортов, фуд-холлов и павильонов в торговых центрах. Напомню, в конце прошлой недели представители бизнес-сообщества направили письмо с требованием проверить законность ограничений в Федеральную антимонопольную службу. А губернатор Петербурга Александр Беглов обратился в Роспотребнадзор с просьбой разрешить открыть кинотеатры и фуд-корты. В то же время вице-губернатор Евгений Елин пообещал отменить запрет лишь в том случае, если в первые дни нового учебного года специалисты не отметят вспышку коронавируса.

Также с 12 сентября Смольный разрешит работу пансионатам, домам отдыха и оздоровительным детским лагерям.