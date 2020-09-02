В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Проект соответствующего постановления появился на сайте Минпромторга в разделе нормативно правовых-актов. Согласно документу, ограничительная мера касается не только книг, но и альбомов, буклетов, календарей и другой непериодической продукции. В предлагаемом пояснении указывается, что это будет сделано и интересах правообладателей на эти издания, которые могут пострадать из-за развития современных технологий. Вместе с тем, после того, как посетитель купил книгу, он получает право делать с ней все, что ему заблагорассудиться, в том числе и фотографировать. В ведомстве сообщили, что проект разработан в рамках так называемой регуляторной гильотины, в связи с тем, что с начала будущего года правила продажи некоторых групп товаров будут изменены.

Вместе с тем, согласно проекту, покупатели по-прежнему смогут ознакомится с содержанием издания, прежде чем купить его.