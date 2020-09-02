В Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане

Со дня трагедии прошло шестнадцать лет. 1 сентября 2004 года террористы захватили бесланскую школу, загнали в заминированный спортзал больше тысячи человек и держали там людей без еды и воды в состоянии страха на протяжении трех суток. В первый же день боевики начали убивать заложников. Всего в результате захвата школы и последующего штурма погибли 334 человека.

Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в памятных мероприятиях в Беслане, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что завтра, третьего сентября, в день штурма школы отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.