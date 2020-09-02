Журналисту, советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову продлили арест на 3 месяца

Он останется под стражей, по меньшей мере, до седьмого декабря, — сообщает из Лефортовского суда корреспондент газеты «КоммерсантЪ». Заседание, по просьбе следствия, проходило в закрытом режиме. Ивана Сафронова, напомним, обвиняют в госизмене, вину он не признает.

Адвокат Сафронова заявил, что теперь ограничен в комментариях о ходе следствия, ФСБ предупредила его об ответственности за разглашение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на детальное разбирательство по делу обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в соответствии с законом РФ. Но при этом Д.Песков затруднился ответить, направлялась ли Путину информация и доказательства обвинения по этому делу.

«Мы рассчитываем на абсолютное детальное разбирательство в соответствии с законом РФ», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», как относятся в Кремле, что до сих пор доказательства по делу журналиста Сафронова не представлены, и получал ли президент полную информацию об этом, Дмитрий Песков ответил: «Я не могу вам точно сказать, получалась ли эта информация. Это естественно она в силу особого характера засекречена, поэтому я не могу вам точно сказать, и докладывалась ли она президенту. Я бы объяснил это особой секретностью».

Он добавил, что хотя речь идет о журналисте, нельзя забывать, что это не единственное дело о подозрении в госизмене, которое рассматривается в различных судебных инстанциях РФ, по которым ведется следствие. «Поэтому, конечно, у президента нет ни возможности, ни намерения держать под своим плотным контролем каждое из них. Это просто невозможно», — отметил Песков, отвечая на вопрос, запрашивал ли президент сам какие-то материалы по делу Сафронова.