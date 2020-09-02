В Кремле заявили, что Лукашенко не согласовывает с Путиным свои заявления о возможной внешней угрозе

В Кремле заявили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывает с главой России свои заявления о возможной внешней угрозе и готовности к отпору. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос журналиста, согласовывает ли подобные заявления белорусский президент с Кремлем, Дмитрий Песков ответил: «Нет, он такие заявления не согласовывает. Да и нет никакой необходимости».

Ранее прозвучало заявление Лукашенко о том, что если на западной границе Союзного государства «дернутся», Минск и Москва задействуют совместную группировку вооруженных сил.