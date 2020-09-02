Столичный Роспотребнадзор не ожидает резкого роста случаев заражения коронавирусом в Москве с началом учебного года

Об этом сообщила руководитель ведомства Елена Андреева. Она отметила, что у школьников и студентов сейчас могут выявлять заболевание с помощью тестов, но массовых случаев клинического проявления болезни не ожидается. Несмотря на то, что у многих детей, заразившихся COVID-19, болезнь протекает бессимптомно, без последствий для организма ребенка не обходится, — отметила председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Тем временем, министр просвещения Сергей Кравцов и глава Роспотребнадзора Анна Попова провели всероссийский открытый урок «Будь здоров!», на котором сказали, что избежать заражения можно, если соблюдать элементарные правила безопасности.