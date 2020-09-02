МВД Белоруссии объявило о задержании девяноста пяти человек во время акции протеста в Минске 1 сентября

В числе отправленных в отделение более тридцати студентов, — сообщает агентство «Интерфакс». Напомним, из Минска также поступали сообщения о задержании журналистов. Им вменяют участие в массовом несанкционированном мероприятии. Всю ночь коллеги задержанных дежурили у здания РУВД, куда доставили сотрудников СМИ. Утром к ним присоединились коллеги из других изданий.