В Кабардино-Балкарии прекратили уголовное дело пенсионера, покончившего с собой после обвинения в хранении наркотиков

В Кабардино-Балкарии прекратили уголовное дело в отношении пенсионера, покончившего с собой после обвинения в хранении наркотиков. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на адвоката, представляющего интересы вдовы восьмидесятипятилетнего Николая Захарченко. По словам защитника, дело прекратили в связи малозначительностью и отсутствием общественной опасности. В середине августа полицейские пришли с обыском к семье Захарченко, сославшись на оперативную информацию о причастности пенсионера к незаконному обороту наркотиков. В ходе обыска они нашли в сарае куст конопли, а также попросили Захарченко вырвать поросль конопли на его участке. Сам пенсионер говорил, что срезал куст на корм кроликам. После задержания он провел в полиции восемь часов. По словам жены Захарченко, ему сказали подписать несколько пустых протоколов. После этого пенсионер покончил с собой.