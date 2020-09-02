Арест обвиняемому в госизмене Сафронову продлен на три месяца

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца и одни сутки срок содержания под стражей обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, передает корреспондент ТАСС.

Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом.

Таким образом, Сафронов останется под арестом как минимум до седьмого декабря. Журналиста задержали в начале июля. Его обвиняют в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве в НАТО. Сафронов вину не признает, он связывает преследования со своей журналистской деятельностью.