В столичном метрополитене начали тестировать возможность оплаты проезда через сканирование лица

На всех станциях московского метро с этого месяца работает система видеонаблюдения, которую планируется использовать не только в качестве инструмента обеспечения безопасности, но и как еще один способ оплаты проезда – через сканирование лица. Система называется FacePay. Сейчас подземка тестирует этот сервис вместе со своими банковскими партнерами, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Один из этапов испытаний завершат в течение месяца, но когда систему запустят полноценно, не сообщается. Напомню, что ранее у пассажиров московского метро появилась возможность персонализировать свою карту «Тройка» — это можно сделать через создание личного кабинета в мобильном приложении «Метро Москвы».

Система массового распознавания лиц начала развиваться в Москве в 2017 году, у нее сразу же появились противники. В частности общественная организация «Роскомсвобода» собирала подписи в поддержку полного запрета применения этой технологии, поскольку она позволяет властям отслеживать перемещения людей, в нарушение закона о персональных данных, который запрещает это делать без письменного разрешения человека.

В Дептрансе отмечают, что система распознавания лиц в метро также поможет отслеживать загруженность поездов и перенаправлять потоки людей с помощью мобильного приложения