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12:04, 02 сентября 2020

«Коммерсантъ»: Российских школьников могут отправить на дистанционное обучение или каникулы из-за трехдневных выборов

Российских школьников могут отправить на дистанционное обучение или каникулы из-за сентябрьских трехдневных выборов, — пишет газета «КоммерсантЪ». Издание напоминает, что досрочное голосование начнется в будний день, когда в школах проходят занятия. Поскольку большинство избирательных участков расположены в учебных заведениях, перед регионами встал вопрос, как проводить уроки в эти дни. В министерстве просвещения сообщили, что не направляли в регионы инструкции на этот счет. В итоге, по данным «Коммерсанта», в каждом регионе эту проблему решали по-своему. В некоторых в дни голосования проведут дни здоровья для школьников, в некоторых отправят детей на экскурсии и спортивные соревнования. В Воронежской, Липецкой областях, Чувашии и в части школ Ямала решили во время выборов учить детей дистанционно. В Ивановской области Роспотребнадзор рекомендовал школам или провести уроки на свежем воздухе, или отправить детей на каникулы. В Пермском крае в дни голосования детей собираются освободить от занятий. С 11 по 13 сентября выборы разного уровня пройдут в более чем восьмидесяти регионах России.

Сопредседатель профсоюз Учитель Всеволод Луховицкий сказал, что это новая для школ ситуация, с которой руководству придется справляться своими силами.

Всеволод Луховицкий напомнил, что и когда голосование проходило в один день – в воскресенье, в понедельник все равно дети не учились, потому что в школах работали сотрудники санэпидстанций.



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