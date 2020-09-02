Член ОНК Меркачева: Сделка Мистрюкова со следствием была ожидаема из-за его здоровья

Экс-партнер бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По мнению члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, это было ожидаемо, учитывая его состояние здоровья. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что он заключит сделку со следствием, нам стало понятно еще давно. Наверное, с тех пор, когда его жена стала бить во все колокола, говоря про то, что он болен, ему не оказывается медицинская помощь. Когда мы с ним встретились, он говорил, что ему следователь не рекомендует ни адвоката, ни встреч с правоохранителями. Тогда он считал, что у него рак на серьезной стадии, и ему осталось немного. Я считаю, что все это вместе как раз и спровоцировало то состояние, в котором он находился. Наверное, спасая свою жизнь, не видя никаких других вариантов решения проблемы, он заключил эту сделку со следствием», — рассказала она.

По словам Е.Меркачевой, это «стандартная история», когда человек, который испытывает большие проблемы со здоровьем, соглашается на признание своей вины, чтобы впоследствии его отпустили.

Вину признал только один Мистрюков, а остальные фигуранты дела вину не признают.