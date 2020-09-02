В Москве задержали четырех человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Об этом сообщает МВД. В ведомстве уточнили, что речь идет о нескольких миллиардах рублей. Преступление, по данным МВД, совершались в период с 2016-го года. Возбуждены уголовные дела. У подозреваемых изъяли деньги и компьютерную технику. Имена ведомство не называет.