В центре имени Гамалеи уверяют, что у добровольцев не возникло серьезных осложнений в ходе испытания препарата

В центре имени Гамалеи, разработавшем отечественную вакцину от коронавируса, уверяют, что у добровольцев не возникло никаких серьезных осложнений в ходе испытания препарата. С соответствующим комментариев выступил ведущий специалист центра Федор Лисицын.

Тем временем, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на следующем этапе испытания вакцину будут исследовать на добровольцах старше шестидесяти лет, — передает агентство РИА Новости. Ранее в министерстве здравоохранения говорили, что применение препарата пока запрещено для людей младше восемнадцати лет и старше шестидесяти.