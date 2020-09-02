Власти Греции разрешили с седьмого сентября въезд в страну для россиян

Впрочем, сохраняется ряд ограничений. Греция сможет принимать не более пятисот россиян в неделю в период с седьмого по двадцать первое сентября только через аэропорты городов: Афины, Салоники и Ираклион. После въезда в страну граждан России выборочно могут обязать сделать тест на коронавирус. До готовности результатов нельзя будет покидать отель. За нарушение грозит штраф – 5 тысяч евро. При въезде гражданам нашей страны также надо будет предъявлять справки с отрицательным тестом на коронавирус.