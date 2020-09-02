В Минске около тридцати человек собрались у здания РУВД, чтобы выступить в поддержку задержанных накануне журналистов

Об этом с места событий сообщает корреспондент агентства ТАСС. Он отмечает, что коллеги задержанных простояли у РУВД всю ночь, утром к ним присоединились сотрудники других изданий. К собравшимся вышел начальник оперативно-дежурной службы, он сказал, что сейчас суд изучает дела сотрудников СМИ. Заседание по их делу начнется во второй половине дня. Поддержать журналистов приехала и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова. Белорусские СМИ пишут, что задержанным накануне сотрудникам вменяют участие в несанкционированном массовом мероприятии.