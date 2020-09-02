ТАСС: Бывший деловой партнёр арестованного экс-губернатора Сергея Фургала пошел на сделку со следствием

Бывший деловой партнёр арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, как передаёт ТАСС, пошел на сделку со следствием. Он первый из обвиняемых, кто на это согласился.

Предприниматель Николай Мистрюков признал вину и может подтвердить следствию, что Сергей Фургал причастен к организации убийств в 2004-2005-ом годах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что заключенный, который проходит по делу в качестве соучастника, согласился подписать досудебное соглашение о сотрудничестве.

Николая Мистрюкова арестовали еще осенью прошлого года. Как писало дальневосточное интернет-издание DVHab.ru, ранее он уже давал показания на Фургала. Минувшим летом во время медицинского осмотра в столичном СИЗО у предпринимателя нашли онкологическое заболевание. Член ОНК Москвы Ева Меркачева рассказывала о жалобах заключенного на то, что, несмотря на диагноз, ему не дают обезболивающих.

Предполагается, что теперь показания Мистрюкова можно будет использовать в суде против Фургала. Бывшего главу Хабаровского края обвиняют в причастности к убийствам предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.

Сергей Фургал при этом вину не признаёт. По данным ТАСС, ранее политику также предлагали следку со следствием, но он отказался.

В Хабаровске при этом со времени ареста бывшего губернатора не стихают уличные акции в его поддержку.