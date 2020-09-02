Новый трехдневный формат голосования заставил изменить графики занятий в российских школах

Большинство участков в России организовывают именно в школах. Когда голосование проводилось в течении одного дня ученики и избиратели друг другу не мешали, но теперь процесс начинается в пятницу и расписание занятий придется менять. Издание Коммерсант пишет, что единого, централизованного распоряжения на этот счет нет. Регионам предстоит решать вопрос самостоятельно и вариантов достаточно много. В Воронежской и Липецкой областях вернулись к дистанционному обучению, благо опыт за месяцы изоляции накоплен богатый. В Тамбовской области школьники будут заниматься в кабинетах, которые не заняты под процесс волеизъявления. Во многих регионах детей решили занять вне школы – провести день здоровья, отправится на экскурсию или в театр. Ну а в Пермском крае обошлись без фантазий. Там дети получат дополнительный выходной.

Занятия в российских школах возобновятся в понедельник после тщательной дезинфекции помещений.

Временный перевод учеников на дистанционное обучение во время трехдневных выборов – вынужденная мера, сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он отметил, что это новая для школ ситуация, с которой руководству придется справляться своими силами.

Ранее стало известно, что в регионах России школы временно переведут учеников на дистанционное обучение, организуют занятия на улице или устроят детям каникулы из-за трехдневного голосования, намеченного на 11-13 сентября.

«В тех помещениях, где будет проходить голосование, вероятно школьников придется отпускать. Другие какие-то варианты не подходят. Я думаю, что в Москве это будет в маленьком количестве школ. Тут нет других вариантов. Два дня не повредят. Но в данном случае мы ничего не можем с этим поделать», — отметил В.Луховицкий.

Он также напомнил, что когда голосование проходило в один день – в воскресенье, в понедельник все равно дети не учились, потому что в школах работали сотрудники санэпидстанций.