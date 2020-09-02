Лев Пономарев: Родственников пензенских фигурантов по делу «Сеть» не пускают в зал суда

Родственников пензенских фигурантов по делу «Сеть» не пускают в зал суда. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель национальной общественной организации «За права человека» Лев Пономарев, подчеркнув, что в этом случае «нарушается грубым образом закон».

«Я приехал на суд в Пензу, на апелляционное заседание по делу «Сети». И столкнулся с тем, что здесь грубейшим образом нарушается закон. В городе есть определенный масочный режим, но при этом нет никакого распоряжения нет. В суд не пускают на открытый процесс даже родственников. Пустили только журналистов, а родственников нет. Сейчас они стоят на проходной», — рассказал он.

Апелляционный военный суд города Власихи рассмотрит апелляционную жалобу на приговор семерым фигурантам дела «Сети» (организация признана террористической в РФ) из Пензы.

Семерых молодых активистов обвиняют в том, что они планировали вооруженный захват власти и для этого собирались совершить теракты. Следствие вела ФСБ, многие из обвиняемых рассказывали о пытках электричеством.