Бывший партнер Фургала Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. По его сведениям, Мистрюков вину признал, остальные фигуранты дела – нет. Бывший партнер Фургала сказал следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов. Сергея Фургала задержали в начале июля по обвинению в организации убийств. Больше пятидесяти дней в Хабаровске проходят акции в его поддержку.
2020-09-02T10:33:29+03:00
2020-09-02T10:33:29+03:00
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10:33, 02 сентября 2020
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