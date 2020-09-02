«Коммерсантъ»: Российских школьников могут отправить на дистанционное обучение или каникулы из-за трехдневных выборов

Российских школьников могут отправить на дистанционное обучение или каникулы из-за сентябрьских трехдневных выборов, — пишет газета «КоммерсантЪ». Издание напоминает, что досрочное голосование начнется в будний день, когда в школах проходят занятия. Поскольку большинство избирательных участков расположены в учебных заведениях, перед регионами встал вопрос, как проводить уроки в эти дни. В министерстве просвещения сообщили, что не направляли в регионы инструкции на этот счет. В итоге, по данным «Коммерсанта», в каждом регионе эту проблему решали по-своему. В некоторых в дни голосования проведут дни здоровья для школьников, в некоторых отправят детей на экскурсии и спортивные соревнования. В Воронежской, Липецкой областях, Чувашии и в части школ Ямала решили во время выборов учить детей дистанционно. В Ивановской области Роспотребнадзор рекомендовал школам или провести уроки на свежем воздухе, или отправить детей на каникулы. В Пермском крае в дни голосования детей собираются освободить от занятий. С 11 по 13 сентября выборы разного уровня пройдут в более чем восьмидесяти регионах России.