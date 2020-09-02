Власти Приморского края призвали всех отдыхающих в регионе срочно покинуть побережье из-за надвигающегося урагана

Соответствующее обращение появилось на сайте Управления по делам гражданской обороны и защите населения от ЧС. Там уточняется, что на Приморье идет ураган, вызванный прохождением тайфуна Майсак. Как ожидается, сильнее всего ураган затронет юго-западную и западную часть региона, ожидаются порывы ветра до тридцати восьми метра в секунду, семиметровые волны и сильные дожди, — пишет РБК.