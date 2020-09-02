SuperJob: Число россиян, работающих в удаленном режиме, по сравнению с маем, сократилось вдвое

Число россиян, работающих в удаленном режиме, по сравнению с маем, сократилось вдвое, — показал опрос, проведенный сайтом SuperJob. Согласно этим данным, сейчас дистанционную работу практикуют 28% компаний. В мае таких было почти 60%. Авторы исследования отмечают, что чаще всего из дома работают программисты, бухгалтеры, менеджеры по персоналу, сотрудники колл-центров и отделов продаж. По результатам опроса, весь офисный персонал работает в дистанционном режиме у пяти процентов работодателей.
2020-09-02T10:04:43+03:00
2020-09-02T10:04:43+03:00
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10:04, 02 сентября 2020
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