Дочь Президента Чечни Рамзана Кадырова стала первым заместителем министра культуры

О принятом решении, которое Рамзан Кадыров назвал взвешенным, глава сообщил в своем телеграм-канале. Он считает, что его дочери уже удалось сделать многое для развития чеченской культуры, несмотря на то, что ей всего 21 год. Айшат возглавляет дом моды Фирдаус, основанный ее матерью и, кроме того, помогает как начинающим, так и известным артистам, а также вносит вклад в работу местной филармонии. В марте она была награждена медалью за заслуги перед Чеченской республикой. Кадыров считает ее яркой сторонницей возрождения чеченских ценностей. Еще в школе девушка выучила наизусть Коран и стала хафизом. Это далеко не первое назначение родственников президента на ответственные посты в республике. Сам Кадыров объяснял это тем, что у него очень большой род и далеко не все его родные – руководители. 97 процентов из них рядовые сотрудники с оружием в руках.

Айшат Кадырова продолжает обучение на юридическом факультете Чеченского государственного университета.