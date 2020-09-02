Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Причины смерти пока неизвестны.

Ирина Печерникова скончалась вчера вечером, не дожив одного дня до своего 75-тилетия. Информацию о смерти актрисы подтверждают её близкие. Где и когда может состояться прощание и похороны – пока неизвестно.

Печерникова окончила школу-студию МХАТ в 1966-ом году. С тех пор она играла на сценах Академического малого театра, Ленкома и театра имени Маяковского. В то же время у неё были десятки ролей в кино. Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.

В начале девяностых годов актриса приостановила карьеру, но в 2010-е вернулась. В этот период она снова начала играть в кино и участвовать в программах на телевидении.

Последняя работа Ирины Печерниковой – главная роль в драме «Земля Эльзы». Этот фильм еще не вышел в прокат.