Умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Ирина Печерникова

Она один день не дожила до своего семидесятипятилетнего юбилея. О причинах смерти не сообщается. Актриса родилась в Грозном, в шестидесятых годах она окончила школу-студию МХАТ, после чего служила в Ленкоме, Театре имени Маяковского, Малом театре. Наибольшую известность ей принесла роль учительницы английского языка в фильме 68-го года «Доживем до понедельника». В этом году на экраны должен выйти художественный фильм «Земля Эльзы» с участием Ирины Печерниковой.
2020-09-02T09:33:38+03:00
2020-09-02T09:33:38+03:00
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09:33, 02 сентября 2020
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