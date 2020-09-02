Умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Ирина Печерникова

Она один день не дожила до своего семидесятипятилетнего юбилея. О причинах смерти не сообщается. Актриса родилась в Грозном, в шестидесятых годах она окончила школу-студию МХАТ, после чего служила в Ленкоме, Театре имени Маяковского, Малом театре. Наибольшую известность ей принесла роль учительницы английского языка в фильме 68-го года «Доживем до понедельника». В этом году на экраны должен выйти художественный фильм «Земля Эльзы» с участием Ирины Печерниковой.