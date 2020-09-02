Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перешедший на сторону оппозиции бывший министр культуры Павел Латушко ответит по закону. Лидер республики сказал, что Латушко своим поступком пересек красную линию. По мнению Лукашенко, директор Купаловского театра решил, что нынешняя власть вскоре рухнет, поэтому побежал в другую. При этом президент добавил, что помогал Латушко устроиться на госслужбу, когда тот, по выражению Лукашенко, стоял на коленях. Напомню, Павел Латушко решил вступить в Координационный совет оппозиции, после чего лишился своей должности руководителя театра.
2020-09-02T09:33:11+03:00
2020-09-02T09:33:11+03:00
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09:33, 02 сентября 2020
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