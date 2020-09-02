Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил свою двадцатиоднолетнюю дочь первым заместителем министра культуры республики

Последние несколько лет Айшат Кадырова возглавляла модный дом, основанный ее матерью. Руководитель Чечни подчеркнул, что назначение его дочери – это взвешенное решение. По его словам, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе, в области культуры. Кадыров также напомнил, что в марте его дочь была награждена медалью за заслуги перед Чеченской Республикой.