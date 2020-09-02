Работа.ру: Большинство россиян – 58% — не хотят делать прививку от коронавируса

Большинство россиян – 58% — не хотят делать прививку от коронавируса, — следует из результатов опроса, проведенного сервисом Работа.ру. Четверть опрошенных сказали, что готовы к введению вакцины, если ее полностью одобрит Минздрав. 16% сказали, что сделают прививку только если их заставят на работе. Ранее свой опрос на этот счет опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. По его данным, не хотят делать прививку 52% россиян.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что сделал себе прививку от коронавируса. Сторонники политика в подтверждение его слов разместили в интернете видео, где Жириновскому вводят препарат. В этом ролике он сообщает, что доверяет отечественной вакцине.

Вакцинация проходит в два этапа. Вторую прививку Жириновский должен сделать в конце сентября.