Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, народный артист России Борис Клюев

Он умер на семьдесят седьмом году жизни. Как рассказала агентству ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова, Борис Клюев долго болел, два года назад у него обнаружили рак легких. Борис Клюев был не только замечательным артистом, но и прекрасным педагогом, — рассказал «Эху» его ученик, актер, режиссер, директор музея Московского театра драмы и комедии на Таганке Юрий Доронин.

На счету артиста более ста ролей театра и кино, в том числе, в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Десять лет Борис Клюев снимался в сериале «Воронины».