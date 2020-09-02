РБК: Российская прокуратура запросила у немецких чиновников результаты анализов политика Алексея Навального

Российская прокуратура, как сообщает РБК, запросила у немецких чиновников результаты анализов политика Алексея Навального. Он находится в состоянии комы уже почти две недели.

Генеральная прокуратура России попросила у министерства юстиции Германии поделиться сведениями о лечении Навального. Копия запроса опубликовало агентство РБК. В обращении сказано, что ведомство, во-первых, хочет получить заверенные копии судебно-медицинских экспертиз и медкарты пациента, во-вторых просит взять у него новые анализы для сравнительного исследования.

Помимо этого, прокуратура сформулировала целый ряд вопросов для врачей, которые занимались российским политиком. Например, она интересовалась результатами предыдущих анализов и тем, как именно специалисты лечили Навального.

Официально, ни в прокуратуре, ни в Министерстве юстиции Германию информацию об этом запросе еще не комментировали. В свою очередь РБК сообщает, что Берлин российскому ведомству пока не ответил.

Алексей Навальный потерял сознание 20-ого августа. С тех пор он находится в коме. Через два дня близкие политика добились того, чтобы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Её специалисты предполагают, что пациент мог быть отравлен, в то время как российские врачи оснований для этой версии не видят.

Ранее про обращение прокуратуры к немецким коллегам рассказывал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также отметил, что в Германии не спешат поделиться информацией по этой теме.