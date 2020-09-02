Россияне смогут отправиться на отдых в Грецию, но повезет далеко не всем

Разрешение на въезд для российских туристов будет действовать две недели, с 7 до 21 сентября. Приехать смогут не более 500 человек в неделю и только самолетами через аэропорты в Афинах, Салониках и на острове Крит. Каждый обязан иметь при себе справку об отрицательном результате теста на КОВИД на английском языке, на которой должен значиться номер паспорта. Проверять ее предстоит представителям авиакомпании еще до посадки в России. Если же этого документа у потенциального туриста не окажется, то репатриировать его будут за счет перевозчика. Кроме того, при желающем провести отпуск в Греции должен быть еще один документ – электронное подтверждение заполнения анкеты на правительственном сайте с данными о месте пребывания и QR-кодом, а также квитанции о бронировании гостиницы. Несмотря на наличие справок в аэропортах будет проводиться выборочный тест на КОВИД-19.

До получения его результатов турист не имеет права покидать свой отель. Нарушители заплатят штраф в 5000 долларов.