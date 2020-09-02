Ушли из жизни народный артист Борис Клюев и заслуженная артистка Ирина Печерникова

Советский и российский актер театра и кино Борис Клюев скончался на 77-ом году жизни. Как рассказали в Малом театре, он долго болел – у Клюева два года назад диагностировали рак легких. Клюев хорошо известен зрителям по ролям фильмов «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса». На протяжении десяти лет, вплоть до прошлого года, он снимался в сериале «Воронины». Причина смерти Ирины Печерниковой не называется. Ей было 74 года. Как рассказали ее близкие, звезда фильма «Доживем до понедельника» не дожила до своего семидесятипятилетнего юбилея несколько часов.