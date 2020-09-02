Иван Павлов: Более 140 журналистов, политиков и правозащитников подписали личные поручительства за Сафронова

Более ста сорока журналистов, политиков и правозащитников подписали личные поручительства за Ивана Сафронова и характеристики на него, — сообщил адвокат Иван Павлов. Советника главы Роскосмоса, журналиста Сафронова обвиняют по делу о госизмене. Сегодня Лефортовский суд, как ожидается, рассмотрит ходатайство о продлении ареста.